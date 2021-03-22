В Петербурге полицейские изъяли 3,5 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга пресекла деятельность нелегального цеха про производству алкоголя. В ходе обыска полицейские изъяли 3,5 тыс. бутылок поддельных напитков.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Местонахождение цеха удалось установить в ходе расследования гибели двух местных жителей от отравления. Кустарное производство располагалось в гаражно-строительном кооперативе на Софийской улице и специализировалось в основном на производстве водки. Полицейские изъяли в ходе обыска 3,5 тыс. бутылок с алкогольными напитками, бочку объемом 1 тыс. литров и подготовленную для розлива пустую тару.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция в настоящий момент устанавливает всех причастных к работе цеха.

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