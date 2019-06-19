Парк «Орленок» в Воронеже могут благоустроить за 240 млн рублей

Мэрия Воронежа выбрала подвела итоги тендера на благоустройство парка «Орленок» в Центральном районе. Как сообщает DeFacto, подрядчиком стало ООО «Воронежтеплоспецстрой» Бориса Панова. Компания занимается жилищным строительством и возведением торговых центров в Воронежской области.

Максимальная цена контракта составляет 238 млн руб. За эти деньги компания до 1 сентября 2020 года должна установить в «Орленке» «блок обслуживания паркового хозяйства с эксплуатируемой кровлей», площадку для выгула собак, провести ремонт фонтана, центральной входной группы и ограждений. Также необходимо заменить тротуары на участке 9 тыс. кв. м, провести озеленение на 20 тыс. кв. м, организовать автополив, обустроить игровые и спортивные площадки, обновить освещение и установить малые архитектурные формы. Также подрядчик должен установить систему оповещения, WI-FI и видеонаблюдение.

Сергей Калашников