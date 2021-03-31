После просмотра сжечь

Из-за пандемии выставки были вынуждены уйти в онлайн, но некоторые экспонаты предпочли там и остаться — работу Бэнкси, например, сожгли, чтобы повысить ценность ее цифровой копии. Кто-то считает тему с невзаимозаменяемыми токенами NFT безумием, а кто-то выбирает виртуальные кроссовки и зарабатывает миллионы долларов на перепродаже модных объектов инвестиций. Ажиотаж вокруг этой темы не будет долгим, но она оставит свой след на интересе к креативным индустриям, полагают эксперты.

Незаменимых людей нет, а токены — есть, и именно поэтому их рынок показывает взрывной рост. Речь идет о невзаимозаменяемых токенах NFT (Non Fungible Token). Они появились в 2017 году в проекте студии дизайна Larva Labs — коллекции из 10 тыс. цифровых аватаров под названием CryptoPunks. Каждое изображение было уникальным и привязанным к коду в блокчейн-платформе, в котором хранилась информация о владельце картинки. Скачать это изображение мог кто угодно, но владельцем считался человек, купивший NFT картинки. Чем популярнее становилось изображение в интернете, тем выше поднимались цены на оригинал: если в 2017 году картинки продавались менее чем за $1, то в декабре 2020 года цена на изображения коллекции составили $2,9 тыс. Аналогично рос и рынок NFT-токенов: в конце 2017 года он составлял более $30 млн, в 2018 году — $180 млн, в 2019 году — $211 млн, а в 2020-м — $315 млн, следует из данных аналитического ресурса NonFungible.

NFT-токены стали популярны, потому что ими начали пользоваться «селебритис»: на фоне ежегодного роста криптовалют знаменитости обнаружили, что рынок можно создать и в этой нише, полагает руководитель направления Industry X Accenture в России Антон Епишев. Так, например, Илон Маск выставил на продажу NFT-токен своей песни, посвященной этой технологии. Модный дом Gucci выпустил цифровые кроссовки: их можно купить и примерить только в приложении. Создатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси продал гендиректору компании Bridge Oracle за $2,9 млн первый в истории твит собственного авторства, который звучит так: «Просто настраиваю свой Twttr». А компания Injective Protocol купила у нью-йоркской галереи Taglialatella картину Бэнкси за $95 тыс. и сожгла ее в прямом эфире. Цифровую копию сожженной картины компания продала как NFT за $380 тыс.

Рекорд в области продаж цифрового искусства поставил аукционный дом Christie`s, продав за $69,3 млн цифровую картину с NFT художника Майка Винкельманна. Автор картины известен под псевдонимом Beeple, и его картина представляла собой коллаж из всех изображений, которые Beeple ежедневно публиковал в интернете начиная с 2007 года. Лот стал первым случаем продажи цифрового искусства в истории аукционного дома, это третья по величине аукционная цена за работу ныне живущего художника.

Технология дала музыкантам, художникам и геймерам шанс заработать десятки и даже сотни тысяч долларов на произведениях, которые многие сочтут переоцененными, полагает председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский. Он считает, что мотивация покупателей и трейдеров основана на возможности быстрого обогащения. «Как и криптовалюты, NFT носят спекулятивный характер, ведь биткойн почти не используется в качестве реальной валюты — это скорее "транспорт" для организации движения финансов в условиях жесткого банковского регулирования»,— рассуждает господин Кричевский. Сейчас покупатели и коллекционеры NFT — это в основном энтузиасты, которых привлекают рискованные инвестиции, считает он.

Коллекционеры поколения Z предпочитают не покупать искусство, а брать его в аренду, не выкупать предмет целиком, а вкладываться в его часть, как в случае с CryptoРunks, говорит координатор направления Art & Finance «Делойт СНГ» Дарья Русанова. Если физические предметы искусства представляют собой неликвидный актив, то токены позволяют монетизировать активы без необходимости продавать сам предмет искусства, что особенно актуально во время кризиса и в периоды нехватки денежных потоков, рассуждает она. Кроме того, токены повышают ликвидность традиционно неликвидных активов, так как открывают возможности для их торговли на различных маркетплейсах. NFT окажут мультипликационный эффект на индустрию арт-рынка, в частности увеличение прозрачности и ликвидности рынка искусства, прогнозирует госпожа Русанова.

По ее мнению, помимо представителей видеоарта компьютерной графики и других направлений цифрового искусства применение NFT-токенов найдет свой отклик в игровой индустрии. Дополнительным источником спроса на NFT-технологии может стать и интернет вещей: появятся NFT, например, для «умных» кроссовок, подключенных к интернету, право владения которыми можно будет продавать, ожидает технический директор международной криптобиржи CEX.IO Дмитрий Волков.

Впрочем, ажиотаж вокруг NFT краткосрочный, так как постепенно становится понятно, что под токенами нет юридической базы, которая бы закрепляла права собственности за владельцем, скептичен Антон Епишев. Информация о владельце NFT-произведения открыто хранится на блокчейн-платформах, и доказать права на NFT-произведение покупатель может путем предъявления своего электронного кошелька, синхронизированного с выбранной блокчейн-платформой, в который NFT-токен попадет по итогам сделки, указывает старший юрист Deloitte Legal в СНГ Катерина Полякова. Однако покупатель токена приобретает на него только цифровое право собственности, в отношении же авторского права к покупателю перейдут только те права, которые прямо указаны в договоре с правообладателем, указывает она. Приобретая токены, владелец не становится автором или правообладателем — он лишь получает право владеть записью в распределенном реестре, подчеркивает Андрей Кричевский. Правовой статус NFT-токенов не определен нигде в мире, поэтому с точки зрения права пока не понятно, как и что будет являться доказательством собственности как токена, так и соответствующего объекта, указывает партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк.

Тем не менее хайп вокруг цифрового искусства поможет повышению привлекательности инвестиций в креативную отрасль, так как появился новый канал продаж арт-объектов, считает Антон Епишев. Именно расширение аудитории потребителей продуктов креативных индустрий и стоит считать основной функцией NFT-токенов — так, покупателем картины художника Beeple стал сингапурский криптопредприниматель Метакован, указывает Андрей Кричевский. Токенизация искусства представляет собой эффективный инструмент привлечения финансирования в креативные индустрии как для художников (при первичном размещении на маркетплейсе), так и для коллекционеров (в результате перепродажи своих NFT-токенов другим участникам платформы), рассуждает Дарья Русанова. Благодаря глобальности криптовалютных трансакций на маркетплейсах увеличивается число участников рынка, что влияет на количество и частоту сделок и снижает волатильность цен, указывает она.

Транспарентность и безопасность являются основными положительными эффектами, которые блокчейн-технологии принесли в экосистему креативных индустрий, уверена госпожа Русанова. По ее мнению, создание нематериальных активов позволит укрепить экономику, а значит, улучшить качество жизни, увеличить количество рабочих мест, вовлечь в творческий процесс новые поколения и обеспечить развитие регионального культурного туризма.

Юлия Степанова