«Нас там мало кто вообще ожидал увидеть»

О том, как рекордные цены на агрорынках поддержали производство сельхозтехники, в интервью “Ъ” рассказал гендиректор завода «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.

— Какова сейчас динамика производства?

— Планируем хороший рост — уже три раза меняли производственную программу в сторону увеличения. С мая один из сборочных цехов, который у нас производит высокомощные комбайны, запускаем в две смены. В июне—июле планируем выпустить около 1 тыс. единиц в месяц. Это одни из самых высоких показателей более чем за 20 лет.

— Как вы оцениваете итоги прошлого года, который для аграриев и производителей сельхозтехники оказался не таким фатальным, как для других отраслей?

— Рассуждать в такой терминологии, как «фатально — не фатально», не совсем правильно, но год был, конечно же, сложным. Особенно тяжелым был период с марта по июнь, когда наши поставщики в Европе остановили производство. Приходилось самолетами возить детали, менять планы, переносить рабочие дни. В этой ситуации наши закупщики показали себя достойно — смогли обеспечить производство, а мы — выпустить необходимое количество техники. Что касается итогов, то в прошлом году мы реализовали более 6,8 тыс. самоходных машин, что на 42% больше, чем в 2019 году. По комбайнам мы увеличили выпуск на 39%, по тракторам — на 83%.

— Ваши результаты по комбайнам, где вы занимаете значительную долю рынка, отражают общую его динамику?

— В прошлом году объем рынка увеличился. Рынок сельхозмашиностроения формируют цены на сельхозпродукцию, объем урожая и господдержка аграриев. По итогам прошлого года был собран отличный урожай. Цены на многие продукты побили исторический максимум: например, на подсолнечник выше цены вообще никогда в истории не было. Поэтому мы прогнозируем, что в 2021 году в России объем рынка будет расти. По итогам этого года мы ожидаем рост на 15% по нашей самоходной технике.

— Какова ситуация с экспортом?

— Экспортные поставки также растут. Например, в 2020 году в штуках по самоходным машинам экспорт вырос на 28%, а в деньгах рост составил почти 40%. При этом в экспорте комбайнов мы выросли на 22%, а в тракторах — на 106%. У нас две точки роста: домашние рынки (мы относим к ним Россию и Казахстан) и зарубежные страны.

— Какие экспортные рынки для вас интересны?

— Все рынки, где имеется спрос на крупную сельхозтехнику. Мы поставляем технику в более чем 40 стран. В Европе мы присутствуем везде, кроме, пожалуй, Франции и совсем малых стран. Там, конечно, не фантастические результаты, но надо понимать, что нас там мало кто вообще ожидал увидеть. Исторически хорошо идут поставки в Монголию, хорошо закрепляемся сейчас в Африке — ведем поставки в ЮАР, Зимбабве, Эфиопию, Египет, Алжир, Анголу. Также в этом году мы отправляем первую партию техники в Австралию.

— Какова доля тракторов в общем объеме продаж?

— В самоходных машинах чуть менее 20%. Но мы активно развиваем тракторное направление. Производить собственный трактор мощностью 375 л. с. мы начали летом 2016 года. Сегодня мы развили модельный ряд этих машин, в 2019 году поставили на конвейер более мощные тракторы 3000-й серии. Сейчас на этой основе разрабатываем трактор на полугусеничном ходу, в этом году будем его испытывать, а в 2022-м — запускать в производство. Мы активно развиваем направление тракторов с классической компоновкой. В этом году пройдут первые испытания собранных у нас машин 1000-й серии (290–370 л. с.). Полнофункциональное производство планируем в 2023 году, а в 2022 году — выпуск опытно-промышленной партии. Также с 2022 года мы запускаем в Ростове проект по тракторам классической компоновки менее мощного сегмента — от 170 до 290 л. с. В этом году планируем начать строительство нового тракторного завода полного цикла в Ростове.

— Основные клиенты у вас крупные хозяйства?

— Продуктовая линейка наших машин довольно широкая и закрывает потребности различных хозяйств. В России в сельском хозяйстве идет масштабное укрупнение бизнеса. А когда большие становятся еще больше, они начинают более эффективно использовать технику, потому что она начинает работать на юге, а заканчивать может на севере или Урале. То есть срок эксплуатации комбайна удлиняется. И наша техника это позволяет. Поэтому спрос больших холдингов несколько сокращается.

Ольга Никитина, Ростов-на-Дону