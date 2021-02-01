Российская техника распахала Европу

Экспорт отечественной сельхозтехники третий год подряд бьет рекорды. В 2020 году поставки за рубеж выросли на 30%, почти до 16 млрд руб. Основными причинами, по мнению участников рынка, стали стабильная господдержка экспорта и слабый рубль. На этом фоне общее производство российской техники растет в ногу с экспортом, почти на 30%.

Экспорт сельхозтехники из РФ в 2020 году в денежном выражении увеличился на 30%, до 15,9 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше» (лобби отечественных машиностроителей). Темпы роста значительно ускорились — годом ранее отгрузки за рубеж увеличивались лишь на 9%. Однако они по-прежнему медленнее рекордного 2018 года, когда наблюдался рост на 40%.

Поставки шли в 38 стран, основными направлениями стали страны СНГ и ЕС, а также Монголия, Африка и Ближний Восток. В 2020 году экспорт в Германию в денежном выражении вырос в 4,6 раза, в Австрию — в 4,5 раза, Чехию — в 2,9 раза, Болгарию — в 2,1 раза, а также во Францию — на 84%, в Нидерланды — на 73%, Киргизию — на 51%, Венгрию — на 44%, Казахстан — на 29%.

Денис Максимкин из «Росспецмаша» говорит, что в Европу, в частности в Германию, активно экспортируются комбайны: «Ростсельмаш» несколько лет назад создал в Германии представительство, которое постепенно увеличивает масштаб деятельности. Также, по его мнению, на рост экспорта положительно повлияли предсказуемость господдержки, чего не было в 2019 году, и «рост качества продукции».

Наибольший прирост в штуках зафиксирован в сегментах полноприводных сельскохозяйственных тракторов, продажи которых за рубежом увеличились на 43%, до 524 штук, борон (на 41%, до 810 штук), кормоуборочных комбайнов (на 35%, до 112 штук), плугов (на 34%, до 419 штук), культиваторов (на 30%, до 153 штук) и зерноуборочных комбайнов (на 23%, до 1,1 тыс. штук).

При этом выпуск отечественной сельхозтехники в 2020 году увеличился на 29,6%, до 149 млрд руб., а ее доля на внутреннем рынке в настоящее время, по предварительной оценке, выросла на 4 процентных пункта, до 58%. Выпуск сельскохозяйственных тракторов увеличился на 29%, до 4,7 тыс. штук, зерноуборочных комбайнов — на 24%, до 5,5 тыс. штук, борон — на 22%, до 5,3 тыс. штук, сеялок — на 19%, до 5,7 тыс. штук, самоходных косилок — на 18%, до 352 штук, кормоуборочных комбайнов — на 15%, до 649 штук, плугов — на 14%, до 3 тыс. штук, опрыскивателей — на 10%, до 1,2 тыс. штук.

Основными причинами положительной динамики стали как высокие цены на сельхозпродукцию, так и господдержка (скидки на технику в рамках программы 1432), говорят в «Росспецмаше». Сохранению положительной динамики и развитию экспорта могут помешать рост цен на металл (см. “Ъ” от 28 декабря 2020 года) и введение квотирования экспорта зерна. Поэтому в ассоциации предлагают отложить введение ограничений на экспорт зерна, а также ввести плавающую экспортную пошлину на продукцию металлургических компаний для обеспечения внутренних цен на 20% ниже, чем на мировых биржах.

На рынках сельскохозяйственной продукции в целом была благоприятная конъюнктура, что увеличило покупательную способность аграриев, говорит Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. В то же время ускорению роста экспорта одновременно способствовало ослабление курса рубля (с 64,73 руб./$ до 72,12 руб./$), это повысило ценовую конкурентоспособность российских компаний. Он напоминает, что такой сильной волатильности курса не наблюдалось в 2019 году.

В Минпромторге также говорят о благоприятной ценовой конъюнктуре на рынке зерна и эффекте программы 1432. В 2021 году на нее запланировано 10 млрд руб. Рост экспорта в министерстве называют «существенным достижением», отмечая при этом фактор низкой базы, реализацию эффективных мер господдержки (компенсация части затрат на транспортировку продукции, поддержка участия в выставках за рубежом) и работу российских производителей по продвижению своей продукции.

Ольга Никитина