Предпринимателя Андрея Смышляева экстрадировали в Россию по требованию Генпрокуратуры

Уфимского предпринимателя, владельца сети шинных центров «Таганка» и «Русшина-Тюмень» Андрея Смышляева экстрадировали из Италии в Россию по требованию Генпрокуратуры. В мае 2019 года он был задержан на своей вилле на озере Комо.

В МВД России сообщили, что господин Смышляев был доставлен в Россию в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России.

Андрей Смышляев обвиняется в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2014-2015 годах предприниматель получил от компании «Нокиан Шина» («дочка» Nokian Tyres) автомобильные покрышки на 1,5 млрд руб., но не расплатился за них. Он также обвиняется в том, что в 2015 году, являясь руководителем компании «Трек» (признана банкротом в марте 2016 года), «совершил действия, заведомо повлекшие неспособность организации в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в сумме более 2,8 млрд рублей».

Анна Соколова