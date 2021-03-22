В Японии двум американцам предъявили обвинение в содействии побегу Карлоса Гона

Токийская прокуратура официально предъявила обвинения двум американцам — Майклу Тейлору и его сыну Питеру, которых считают причастными к побегу из страны бывшего главы автомобильного альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом СМИ заявил заместитель главного прокурора Токио Хироси Ямамото. В случае признания Тейлоров виновными (а в случае с японской судебной системой предъявление обвинения почти автоматически означает обвинительный приговор) им грозит лишение свободы на срок до трех лет и штраф до ¥300 тыс. ($2,9 тыс.).

Напомним, Карлос Гон бежал из Японии в Ливан в декабре 2019 года, в Японии он находился под следствием по делу о финансовых махинациях. Бывший американский спецназовец Майкл Тейлор и его сын Питер были арестованы в США в мае прошлого года по запросу японских властей, в начале марта их экстрадировали в Японию. По данным следствия, за организацию побега они получили от господина Гона $1,4 млн. Тейлоры готовили побег несколько месяцев, в общей сложности в подготовке приняли участие около 15 человек, а обошелся он в $20 млн.

Яна Рождественская