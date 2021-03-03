Спецоперация закончилась экстрадицией в Японию

Офицера американского спецназа, который помог бежать Карлосу Гону, экстрадировали в Японию. Бывший «зеленый берет» Майкл Тейлор и его сын предстанут перед судом. Именно к ним обратилась семья бизнесмена, когда тому были предъявлены обвинения в налоговых преступлениях. Карлосу Гону грозило до десяти лет тюрьмы, но Тейлор сумел спрятать его в ящике от музыкальных инструментов и доставить в Ливан. Что известно об офицере спецназа? И есть ли у него самого шансы избежать тюрьмы? Разбирался Иван Якунин.

Изначально японские власти считали идеологом побега жену Карлоса Гона. Судя по всему, именно она сумела найти исполнителей спецоперации на родине бизнесмена, в Ливане. Выбор пал на отставного «зеленого берета», американца Майкла Тейлора. В 80-х его направили в Бейрут тренировать христианскую милицию. Там он обзавелся обширными знакомствами в местной христианской общине, к которой принадлежит и Гон.

Позже американец ушел из армии, но остался в Ливане как частный военный инструктор и женился на местной девушке. Правда, карьера в спецслужбах для Тейлора на этом не закончилась. Он переехал в Массачусетс, но часто ездил в Ливан: то как агент ФБР, то как наркополицейский.

Чем известен Карлос Гон Читать далее

К середине 90-х Тейлор занялся собственным бизнесом — основал охранную фирму American International Security Corporation. На их сайте сказано, что они предоставляют услуги по защите бизнеса и частных лиц, но сам Тейлор говорил, что его главная специализация после армии — освобождение заложников. Теперь его ждет японская тюрьма, констатирует бывший посол России в Японии Александр Панов:

«Там нормальное содержание, ничем не хуже, чем европейское.

Конечно, не норвежские тюрьмы с телевизором и где еще в университете учатся. Я разговаривал с теми, кто сидел в японских тюрьмах, они говорят, что там обычные, как говорится, условия, ничего такого, никаких спецсредств, ничего не применяется».

Для операции по освобождению Карлоса Гона Тейлор задействовали 15 человек. Причем, как пишет The Wall Street Journal, одни члены группы были незнакомы с другими, чтобы в случае провала нельзя было выдать сообщников. Заговорщики совершили больше 20 поездок в Японию, чтобы изучить возможности для побега и разработали план, который сработал.

Во время новогодних праздников, когда на отдых отправляются даже полицейские, Гон должен был сесть на поезд из Токио в Осаку, где его уже ждали Тейлор со своей группой. Бизнесмена спрятали в ящик для музыкальных инструментов и повезли в аэропорт: спецназовец выяснил, что в местном терминале для бизнес-джетов слишком маленькая рентгеновская рамка, и ящик с Гоном туда просто не влезет. Предприниматель оказался в самолете и отправился в Ливан обходными маршрутами с пересадкой, через несколько часов он уже был на родине.

Вряд ли ему грозит экстрадиция: местный министр иностранных дел — зять бизнесмена. А сам Тейлор и его сын, который также был задействован в побеге, вскоре вернулись в США. При этом Карлос Гон называл это опрометчивым решением: «Я удивлен, что у США есть соглашение об экстрадиции с Японией. Я жил в США и своими глазами видел, как работает система правосудия: там есть возможность защитить себя, конечное решение принимают судьи, а прокуроры просто делают свою работу, все сбалансировано. А в Японии главную роль играют прокуроры, судьи их обслуживают, а адвокатов вообще ни во что не ставят.

Мне любопытно, в чем логика кооперации двух таких разных систем.

Для меня это до сих пор загадка».

Вся операция по побегу обошлась Гону примерно в $20 млн, подсчитал Bloomberg. 14 из них — это залог, который остался в распоряжении японских властей. BBC пишет, что на счет сына Майкла Тейлора перевели меньше $1,5 млн. Остальное — логистика. СМИ пишут, что вряд ли бывшему спецназовцу удастся избежать наказания — оправдательных приговоров в японских судах меньше 1%. К тому же, объявляя Тейлора в международный розыск, японская прокуратура требовала действовать безошибочно, учитывая навык американца устраивать побеги.