Игнашевич ушел с поста главного тренера «Торпедо»

Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо». Сотрудничество завершено по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте клуба.

Сергей Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года в качестве старшего тренера, из-за отсутствия у него лицензии категории PRO главным тренером был заявлен Николай Савичев. В декабре 2019 года «Торпедо» заключило с Игнашевичем новый контракт до лета 2023 года. В июне 2020 года он официально стал главным тренером.

Под его руководством в сезоне-2020/21 команда одержала 16 побед в 31 матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по значимости дивизион чемпионата России).