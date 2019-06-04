Игнашевич возглавил московское «Торпедо»

Новым главным тренером «Торпедо» стал бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, говорится на сайте футбольного клуба. Контракт с Игнашевичем подписали по схеме 1+1 — на один год с возможностью продления еще на 12 месяцев.

Вчера, 3 июня, пост главного тренера «Торпедо» покинул Игорь Колыванов — срок контракта с Колывановым подошел к концу. Под руководством Колыванова «черно-белые» заняли первое место в группе «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышли в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

В качестве игрока Игнашевич выступал за самарские «Крылья Советов», московские «Локомотив» и ЦСКА. Шесть раз становился чемпионом, семь раз выиграл Кубок России. В составе сборной России стал бронзовым призером Евро-2008. На чемпионате мира 2018 года помог национальной команде дойти до 1/4 финала, после чего объявил о завершении карьеры игрока. Около года входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА.

О том, как 38-летний Игнашевич завершил карьеру игрока, читайте в публикации “Ъ”.