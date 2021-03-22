Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

Виктор Гончаренко ушел с поста главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА. Решение принято по обоюдному желанию сторон, сообщается на сайте клуба. Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года. Его место может занять хорватский футболист Ивица Олич.

«Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом»,— сказал Гончаренко.

Под руководством Гончаренко ЦСКА завоевал Суперкубок России-2018 и дважды стал серебряным призером чемпионата России. С декабря 2016 команда одержала 82 победы в 167 матчах. В текущем сезоне ЦСКА потерпел семь поражений в чемпионате России и стал последним в своей группе в Лиге Европы.

Подробнее о смене тренера — в материале “Ъ” «Армейцы поставили тренерский вопрос».