Армейцы поставили тренерский вопрос

В ближайшее время в Российской премьер-лиге (РПЛ) должно состояться очень любопытное назначение. Неудачно играющий после зимнего перерыва ЦСКА уже в начале следующей недели может объявить о появлении нового наставника команды: Виктора Гончаренко сменит Ивица Олич. Знаменитый хорватский форвард в позапрошлом десятилетии был одним из самых популярных игроков армейцев, добивавшихся с ним больших успехов. Между тем опыта работы именно главным тренером у Олича, который в последние годы входил в штаб сборной Хорватии, нет абсолютно никакого.

О том, что уже в начале следующей недели ЦСКА готов объявить о назначении главным тренером клуба Ивицы Олича вместо Виктора Гончаренко, сообщил целый ряд источников: Championat.com, «Спорт-экспресс», Metaratings. По их данным, условия контракта с Оличем, рассчитанного до 2022 года, уже согласованы. В тренерский штаб ЦСКА вместе с ним могут войти другие известные в прошлом футболисты, выступавшие за московский клуб,— Элвер Рахимич и Милош Красич.

Речь идет о довольно громком событии. Дело в том, что ЦСКА в отличие от других грандов отечественного футбола редко меняет тренеров. Тот же Виктор Гончаренко трудился в нем в должности наставника с декабря 2016 года — тогда он пришел на место Леонида Слуцкого. С ЦСКА в отличие от предшественника он не завоевывал золотых медалей чемпионата России. Но его достижения — два серебра в 2017 и 2018 годах, отечественный Суперкубок 2018 года — можно расценивать как достаточно весомые, учитывая, что в тот период клуб уже не выглядел обладающим колоссальными даже по российским меркам финансовыми и кадровыми возможностями. Наоборот, армейцев вплоть до их перехода годичной давности под контроль ВЭБ.РФ было принято причислять скорее к экономным командам.

Первые признаки неустойчивости положения Виктора Гончаренко появились летом 2020 года. В июне, сразу после рестарта чемпионата, он покинул расположение ЦСКА, крупно проигравшего «Зениту», отправившись в родную Белоруссию. Однако до отставки тогда не дошло: Гончаренко пропустил всего один матч первенства, в котором армейцы заняли итоговое пятое место. События же текущего сезона его позиции точно не улучшили. Под занавес прошлого года ЦСКА провалился на групповом этапе Лиги Европы, а в четырех турах чемпионата страны после зимнего перерыва потерпел три поражения — от «Локомотива», «Арсенала» и «Зенита», выпав из топ-тройки. Championat.com утверждает, что проблем с трудоустройством у Гончаренко не возникнет, поскольку уже существует договоренность о том, что он вскоре возглавит «Краснодар» вместо Мурада Мусаева. Краснодарцы играют в чемпионате еще хуже ЦСКА: они идут лишь девятыми.

Найденная на замену Виктору Гончаренко кандидатура смотрится чрезвычайно любопытной. Проблем с узнаваемостью у Ивицы Олича возникнуть не должно. Он играл за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Это был один из лучших отрезков в истории клуба. Армейцы при Оличе трижды выиграли чемпионат России, дважды — Кубок страны, а еще в 2005 году взяли Кубок UEFA, позже превратившийся в Лигу Европы. Хорватский форвард входил в число лидеров той команды. В 112 матчах за ЦСКА он забил 41 гол, а после отъезда из России сделал неплохую карьеру в Германии, в том числе в «Баварии».

Но именно тренерский бэкграунд у Ивицы Олича как минимум спорный. Причина не в возрасте. Виктор Гончаренко в момент назначения главным тренером ЦСКА был даже моложе 41-летнего хорвата. Но у Гончаренко имелся довольно солидный опыт руководства командами в турнирах высокого уровня. Скажем, его белорусский БАТЭ выступал в Лиге чемпионов.

У Ивицы Олича такого же рода опыта нет абсолютно никакого. Весь он сводится к занимаемой в течение нескольких лет должности помощника главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, с которым эта команда завоевала серебро чемпионата мира в России в 2018 году.

При этом ЦСКА в свое время уже пытался ставить на «настоящих» иностранцев в качестве наставников. В позапрошлом десятилетии у руля армейцев вставали португалец Артур Жоржи, бразилец Зико и испанец Хуанде Рамос. Почему впоследствии от этой практики ЦСКА отказался, понять несложно. Все трое, обладая гораздо большим, чем у Олича, опытом, потерпели в этом клубе сокрушительный провал. Никому не удалось продержаться на посту хотя бы полный календарный год, а Рамос, завоевавший до прихода в ЦСКА множество призов, установил рекорд: наставником армейцев он пробыл всего полтора месяца.

Алексей Доспехов