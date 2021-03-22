УГМК получила экономический эффект в 3,8 млрд рублей по программе трансформации производства

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, Андрея Козицына и Искандара Махмудова) в 2020 году получила за счет реализации программы трансформации производства дополнительный экономический эффект в 3,8 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Служба директора по трансформации в УГМК начала работать в начале 2020 года. Ее возглавляет сын Искандара Махмудова Джахангир. Цель подразделения — без капитальных затрат добиться улучшения производственных и финансовых показателей предприятий компании в течение ближайших 2–3 лет.

Всего в программе в 2020 году участвовало восемь предприятий: АО «Челябинский цинковый завод», АО «Сибирь-Полиметаллы», ТОО «Nova Цинк», АО «УК «Кузбассразрезуголь» (филиалы Бачатский, Калтанский и Краснобродский), ООО «Холдинг Кабельный Альянс» (АО «Электрокабель «Кольчугинский завод»), АО «Уралэлектромедь», ПАО «Гайский ГОК» и АО «Учалинский ГОК».

В течение года коллективы предприятий разработали и внедрили 114 инициатив, касающихся технических, технологических, сквозных и организационных аспектов работы. «Все реализованные мероприятия направлены на получение чистой прибыли или экономию средств. Работникам, участвовавшим в разработке и реализации инициатив, выплачиваются дополнительные премии в размере 5% от суммы достигнутого экономического эффекта. Размер премиального фонда по итогам 2020 года составил 177,3 млн руб., работникам выплачено свыше 10 тыс. премий»,--сообщили в УГМК.

Инициативу с наиболее крупным экономическим эффектом по итогам прошлого года реализовали в ТОО «Nova Цинк». Инженеры отдела развития совместно со специалистами обогатительной фабрики увеличили нагрузки на мельницы измельчения в среднем с 58 до 66 тонн руды в час, что принесло предприятию годовой экономический эффект в размере 145,5 млн руб.