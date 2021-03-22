Новая партия вакцины «Спутник V» прибыла на пункты вакцинации в Петербурге

26 пунктов вакцинации от COVID-19 в 13 районах Санкт-Петербурга получили комплекты вакцины «Спутник V». Следующие поставки в город ожидаются в ближайшие дни.

Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению. В ведомстве уточнили, что речь идет о партии вакцины объемом 15500 доз, прибывшей на Центральную фармацевтическую базу Петербурга в пятницу 19 марта. Отмечается, что вакцина из следующих партий отправится не только в прививочные пункты при городских поликлиниках, но и в частные медучреждения.

За весь период пандемии в город поступило 364042 комплекта вакцины «Спутник V».

Ранее из-за дефицита вакцин в городе временно закрылось около четверти всех пунктов вакцинации.