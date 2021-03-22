Краевые власти планируют провести реконструкцию манежа «Пермь Великая»

Региональное министерство спорта готовит документы для конкурсной процедуры по выбору подрядчика для проведения технической экспертизы крытого футбольного манежа «Пермь Великая». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В настоящий момент ведется обследование объекта, по результатам которого будет приятно решение о том, какие работы требуется на нем провести.

Напомним, манеж «Пермь Великая» состоит из учебно-бытового корпуса, трибун на 3 тыс. мест и искусственного футбольного поля. Объект начали возводить летом 2015 года. Стоимость строительства составила 1,3 млрд руб. Объект планировалось завершить в концу 2016-го, однако сроки сдачи неоднократно переносились и манеж был сдан в эксплуатацию только в ноябре 2017 года. Первые занятия в манеже состоялись в марте 2018 года.

В минспорта Прикамья сообщили также, что в ближайшее время будет объявлена закупка по определению подрядчика на восстановление виража в легкоатлетическом манеже спорткомплекса им. Сухарева. Ранее манеж был разобран для проведения работ по монтажу нового скалодрома. Также планируется заменить высоковольтный кабель, который отвечает за всю систему энергоснабжения объекта.

Кроме того, сейчас идет реконструкция канатной дороги на базе СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду в Полазне. В планах — ремонт крыш здания колледжа Олимпийского резерва Пермского края и здания СШОР по дзюдо и самбо на ул. Ласьвинская.