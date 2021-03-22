Председателю УИК в Пензенской области предъявлено обвинение в фальсификации выборов

Следственное управление СКР по Пензенской области предъявило обвинение бывшему председателю участковой избирательной комиссии по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования). По данным “Ъ”, речь идет о бывшем председатели УИК-374, директоре МБУ ДО «Центр детского творчества Бессоновского района», в котором во время выборов 13 сентября 2020 располагалась избирательная комиссия.

Следствие считает, что во время выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутатов Госудумы седьмого созыва председатель УИК в Бессоновском районе собственноручно внесла в 1324 неиспользованных избирательных бюллетеня (по 662 бюллетеня двух видов) заведомо ложные сведения, проставив отметку о голосовании за одного из кандидатов на выборах, и положила их в ящик для голосования.

При этом, как считает следствие, председатель комиссии знала, что в выборах в действительности приняли участие всего 204 человека.

Затем женщина вместе с другими членами участковой избирательной комиссии, не знавшими о ее противоправных действиях, неверно произвела подсчет голосов, внеся в протокол несоответствующие действительным итогам голосования сведения, с учетом не менее 662 избирателей, фактически не явившихся на избирательный участок и не участвовавших в выборах.

Сергей Петунин, Саратов