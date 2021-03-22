МИД РФ: санкции ЕС против России подвели отношения к опасной черте

Санкции Евросоюза против России поставили под сомнение возможность сотрудничества Москвы и Брюсселя и подвели отношения к опасной черте, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что Россия заинтересована в равноправных отношениях с Евросоюзом, но не будет жертвовать своими интересами.

«Принципиальный момент: мы видим, что эти санкции используются для вмешательства во внутренние дела, чтобы диктовать условия отечественным и судебным, и правоохранительным органам. Все это подвело наши отношения к опасной черте, когда сама возможность какого-либо сотрудничества с ЕС оказалась под вопросом»,— сказал господин Грушко во время выступления в Госдуме (цитата по ТАСС). Он назвал отношения Москвы и Брюсселя «конфликтным сосуществованием».

По его словам, серьезным препятствием для нормальных отношений стало создание горизонтальных санкционных механизмов, на которые можно «нанизывать юридических лиц, конкретных людей, не принимая политических решений». Он считает, это ударом не только по отношениям России и ЕС, но и по всей «глобальной архитектуре и международному праву».

Александр Грушко сообщил, что Россия заинтересована в равноправных и конструктивных отношениях с Евросоюзом, но не будет жертвовать своими интересами. «Попытки разговаривать с РФ с позиции силы, дальнейшие санкции — абсолютно контрпродуктивны. Мы считаем, что этот порочный круг необходимо разрывать и исходить из долгосрочных интересов наших стран»,— добавил он.

2 марта ЕС ввел санкции против четырех российских чиновников за нарушение прав человека из-за дела Алексея Навального. Сегодня, 22 марта, Совет ЕС по иностранным делам может принять окончательное решение о расширении санкций за нарушение прав человека, ранее это решение одобрил комитет постоянных представителей стран ЕС.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».