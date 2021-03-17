Постпреды стран ЕС одобрили расширение санкций за нарушение прав человека

Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил для утверждения Советом ЕС введение санкций за нарушение прав человека в нескольких странах. Ограничения ЕС могут коснуться «около дюжины» официальных лиц из России, Китая, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана. Им могут запретить выдачу виз и заморозить активы.

«Послы согласовали этот пункт повестки. На данном этапе, пока не принял своего решения Совет ЕС, мы не сообщаем ни названий стран, ни имен подпавших под санкции лиц»,— сообщил «Интерфаксу» источник в институтах ЕС в Брюсселе. Окончательное решение Совет ЕС по иностранным делам может принять на заседании 22 марта.

2 марта США и ЕС ввели санкции против России за нарушение прав человека из-за дела Алексея Навального. Под ограничения Вашингтона попали семь высокопоставленных должностных лиц России и три научные организации. Брюссель ввел санкции против четырех российских чиновников.

Подробнее о санкциях — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».