«Президент в курсе произошедшего»

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бизнесмену Борису Шпигелю предъявили официальное обвинение в получении и даче взяток. Об этом сообщают в Следственном комитете. Сторона обвинения требует арестовать их до 20 мая. Во время разговора с “Ъ FM” Дмитрий Песков не исключил скорой отставки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиненного в коррупции.

Он также отметил, что Владимиру Путину о задержании сообщили: «Президент получал соответствующие доклады, он в курсе произошедшего. Его проинформировали непосредственно о предпринимаемых действиях, аресте и так далее. Что касается сути дела и предъявляемых обвинений, то этим в настоящий момент занимаются правоохранительные органы.

Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но с учетом происходящих событий этого нельзя исключать».

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главу фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля задержали 21 марта. По версии следствия, Шпигель заплатил Белозерцеву 31 млн руб. за покровительство при заключении медицинских госконтрактов. Фигуранты дела вины не признают.