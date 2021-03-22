Chambers and Partners рекомендует агентство «Барристер» в качестве юридического консультанта для бизнеса

Chambers & Partners, один из самых уважаемых международных рейтингов, на днях опубликовал результаты ежегодного исследования рынка юридических услуг Европы — Chambers Europe 2021. Судебное агентство «Барристер» вошло в список лучших региональных юридических фирм страны.



Составители рейтинга указали, что агентство «Барристер» специализируется на правовом сопровождении бизнеса. Агентство успешно действует, представляя в судах интересы как корпораций, так и индивидуальных предпринимателей, консультируя клиентов по вопросам банкротства, конкурентного (антимонопольного) права, правового регулирования строительства и договорного права.

Chambers and Partners — независимая исследовательская компания со штаб-квартирой в Лондоне, работающая в 200 юрисдикциях, предоставляющая рейтинги и анализ ведущих юристов мира. С целью получения объективной картины Chambers проводит десятки тыс. собеседований в год как с клиентами юридических фирм, так и с их конкурентами, сторонними экспертами — адвокатами и бухгалтерами. В результате такого подхода исследования Chambers дают предпринимателям возможность принимать обоснованные решения при выборе юридических консультантов.

Исследование работы агентства «Барристер» показало, что клиенты высоко оценивают качество предоставляемых услуг. Так, один из клиентов особо отметил «нестандартные решения и понятное объяснение ситуации с точки зрения права». «Они представили сразу несколько вариантов решения проблемы», — добавляет другой доверитель.

«Попадание в такой престижный рейтинг — это еще и свидетельство уважения коллег, — отметила управляющий партнер судебного агентства „Барристер“ Эльвина Лукманова.— При составлении рейтинга обязательно учитываются отзывы коллег из ведущих фирм России. Нужно быть действительно на высоте, чтобы лучшие юристы страны признали в тебе профессионала».

Агентство «Барристер» — единственная юридическая консалтинговая фирма из Башкирии, включенная в авторитетный рейтинг Chambers Europe 2021.