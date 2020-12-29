SWIFT подыскивают альтернативу

Новые расходы экспортеров и повышение стоимости импорта — такими, по мнению аналитиков, могут быть последствия отключения России от системы SWIFT. Агентство Reuters сообщило, что команда избранного президента США Джо Байдена рассматривает отключение России от SWIFT в качестве новых санкций за недавние хакерские атаки. Сервис позволяет проводить транснациональные платежи между юрлицами. Впрочем, на рынке есть версия, что это лишь предлог, а настоящая причина — продолжение газовой войны между Вашингтоном и Москвой. В то же время российские власти полагают, что ничего трагического в случае реализации такой угрозы не произойдет. Так есть ли альтернатива системе SWIFT? И при чем здесь «Северный поток»? Разбирался Григорий Колганов.

SWIFT — это мировая межбанковская система обмена информацией о платежах. Если совсем просто, она, подобно sms с короткого номера, только в глобальных масштабах, присылает сообщения о финансовых переводах. В нее входят 11 тыс. организаций из 200 стран, что делает сервис самым удобным, быстрым и надежным средством международных расчетов.

Штаб-квартира SWIFT расположена в Бельгии, то есть формально компания подчиняется европейскому законодательству. Но США имеет на нее огромное влияние, и если потребует отключить Россию, противостоять будет сложно. Но глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в таком развитии событий трагедии не видит: «Это серьезный удар по самой организации, по SWIFT, потому что мы там крупнейший участник. Во-вторых, это ударит и по американским интересам.

В любом случае произойдет адаптация — расчеты будут уходить из долларовых выражений в другие валюты.

Конечно, это будет неприятное известие, но не смертельное оружие».

В 2014 году после крымских событий, Вашингтон уже грозился отключить Россию от SWIFT, но не решился. А сейчас повод не столь значительный — Москву пока даже не обвинили официально в декабрьских атаках на американские ведомства.

Но на рынке есть версия, что истинная подоплека новых санкций кроется в попытках США отвоевать у России энергетический рынок Европы. В таком случае отключение от SWIFT действительно может навредить проектам, вроде «Северного потока», размышляет ведущий эксперт Финансового университета Станислав Митрахович: «Любая крупная торговля идет через SWIFT, и "Северному потоку-1" это тоже может навредить — по нему тоже идет газ, деньги за которые приходят через SWIFT. Мы, кстати, в 2014 году спрашивали у некоторых компаний, как они готовы работать без SWIFT, они, конечно, все сказали, что им никому это не хочется, но, с другой стороны, если нечего делать, то придется еще и без SWIFT работать. Будет просто сложнее, дольше, транзакционные издержки будут больше, то есть вы должны платить больше за издержки».

После первых угроз отключения от SWIFT Россия начала готовить план отступления. Под эгидой Центробанка появилась Система передачи финансовых сообщений, но она закрывает только внутреннюю потребность в денежных переводах. Есть еще соглашение с Китаем об использовании совместного сервиса, однако он ориентирован на двустороннюю торговлю.

Но все эти меры не решают главную проблему — российские банки и компании из-за отключения от SWIFT могут лишиться доступа к долларам, в том числе и на своих счетах, говорит глава «Национального платежного совета» Алма Обаева: «Валюта национальная ночует у себя дома, то есть доллары хранятся на корсчетах в американских банках, поэтому вы не сможете со своими контрагентами коммуницировать. Покупатель держит эти доллары, например, в Bank of New York, и переводит нашему получателю на его счет, желательно в этом банке или в обслуживающем банке, который может держать долларовые счета».

Опытом решения проблемы мог бы поделиться Иран. Исламскую республику отключили от SWIFT несколько лет назад, и с тех пор Тегерану удалось найти несколько обходных путей. Но все они создают массу проблем и дополнительных расходов, которые в случае с Россией лягут на плечи граждан, отмечает гендиректор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин: «Иран пытался использовать свои золотовалютные резервы, хранимые внутри страны, это были всяческие бартерные сделки и прямые расчеты. То есть это обедненная и по товарному ассортименту, и по возможностям расчетов, но все-таки не нулевая торговля.

Импорт, безусловно, может подорожать, поскольку прямых путей расплаты за него не будет, то есть появятся некие промежуточные стадии, и понятно, что издержки будут иметь место».

Самой системе SWIFT отключение России тоже дорого обойдется: страна входит в тройку лидеров по объему операций через этот сервис. Но, пожалуй, это слабое утешение для отечественных экспортеров и потребителей.