Синдромком

В прокат вышел фильм Стефано Чипани «Мой брат — супергерой!» (Mio fratello rincorre i dinosauri), премьера которого состоялась в программе «Авторские дни» Венецианского кинофестиваля 2019 года. Несмотря на то что один из героев ленты — особенный ребенок, в ней самой ничего особенного нет, считает Юлия Шагельман.

Фильм, который в оригинале называется «Мой брат гоняется за динозаврами»,— первая полнометражная режиссерская работа Стефано Чипани (сам он появляется в картине в маленькой эпизодической роли барабанщика школьной группы). В основу сценария, написанного Фабио Бонифаччи, набившим руку на специфически итальянских комедиях, легла автобиографическая книга Джакомо Маццариола, изданная в 2016 году и ставшая на родине книгоиздательской сенсацией. В первый год было продано 250 тыс. экземпляров этого немудрящего мемуара двадцатидвухлетнего тогда автора о его семье, младшем брате с синдромом Дауна и о том, чему сам Джакомо научился благодаря отношениям с ним.

Зрители знакомятся с семьей Маццариол в счастливый момент, когда папа (Алессандро Гассман) и мама (Изабелла Рагонезе) объявляют своим троим детям о том, что скоро их станет четверо. Больше всех радуется пятилетний Джек (Лука Морелло): ведь в придачу к двум скучным сестрам, у которых перед ним количественное преимущество, у него наконец будет брат, с которым можно будет играть в настоящие мальчишеские игры! Но когда Джованни появляется на свет, выясняется, что у него синдром Дауна. Родители пытаются объяснить старшему сыну и дочкам, что такое лишняя хромосома и чем маленький Джо будет отличаться от них, однако для Джека слова «особенный» и «не такой, как все» приобретают фантастический оттенок: он решает, что его брат — супергерой, как Человек-паук или черепашки-ниндзя. И оказывается очень разочарован, когда тот так и не обнаруживает никаких суперспособностей.

Когда дети подрастают, Джо (Лоренцо Систо) и его привязчивость все больше раздражают Джека (в 14-летнем возрасте его играет Франческо Геги), который, как все подростки, хочет поскорее стать независимым и взрослым. Он даже лицей выбирает подальше от дома — в получасе езды автобусом, а там, влюбившись в прекрасную одноклассницу Арианну (Арианна Бекерони), придумывает себе новую биографию и практически незаметно для себя предает своего брата, скрыв его существование от новых друзей.

Наверное, создатели фильма исходили из самых благих намерений. Однако, пытаясь уложить историю в формат «доброго семейного кино», они нарисовали значительно приукрашенную, благостную картинку, в которой нет ни бюрократии, ни финансовых проблем, а предубеждение по отношению к инвалидам, конечно, существует, но в основном где-то за кадром. На экране персонаж, рассказывающий про то, что такой ребенок — «тяжкая обуза», появляется всего два раза, второй — чтобы получить заслуженную отповедь. О нехватке денег родители Джека и Джо несколько раз заговаривают, но разрешаются эти ситуации легко и непринужденно, без подробностей, которые авторам явно кажутся лишними. Например, эпизод, в котором семье отказывают в пособии по инвалидности, разыгрывается как комедийный и оставляет впечатление, что не очень-то это пособие им и было нужно.

Одно остается не вполне понятным: почему же в этой чудесной атмосфере любви, терпимости и благополучия Джек вдруг начинает стыдиться брата настолько, чтобы выдумать, будто тот умер? В объяснениях путаются даже сами авторы, а юному актеру Геги, несмотря на то что он действительно старается, так и не удается сделать душевные метания своего героя убедительными. Эта линия кажется позаимствованной из какого-то другого, гораздо менее добродушного фильма, для того чтобы привнести в сказочный мир «Моего брата — супергероя» хоть какой-то конфликт и быстро его разрешить к всеобщему удовлетворению. Парадокс в том, что Джо, который вроде как должен быть центром притяжения всей истории, превращается даже не в персонажа второго плана, а просто в функцию, сюжетную подпорку для неловкого продвижения вперед вполне стандартной подростковой мелодрамы. Таким образом, выходит, что в картине, посвященной приятию непохожих, для героя, который сильнее всех отличается от других, в итоге не нашлось места.