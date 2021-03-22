Крупнейшую в РФ лабораторию по проверке качества лекарств открыли в Ярославле На открытие комплекса прибыл министр здравоохранения Михаил Мурашко

22 марта в Ярославле глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов открыли новый лабораторный комплекс регионального филиала Росздравнадзора, сообщили в пресс-службе областного правительства. На открытии министр здравоохранения отметил, что новая лаборатория по контролю качества лекарств является крупнейшей в стране.

«Мы открыли самую крупную в России лабораторию по контролю качества лекарственных препаратов. Она оснащена самым современным оборудованием, позволяющем контролировать качество любого лекарственного препарата»,– рассказал господин Мурашко на церемонии открытия.

Глава Минздрава РФ отметил, что оборудование лаборатории может выявить любые примеси, находящиеся в лекарственных препаратах.

По данным пресс-службы, уникальное оборудование лаборатории позволяет проводить тестирование препаратов без вскрытия упаковки. Кроме того, в новой лаборатории будет контролироваться качество вакцины от коронавируса.

По словам Дмитрия Миронова, в настоящее время Ярославская область является опорной площадкой по организации борьбы с COVID-19.

«У нас расположены две производственные площадки одного из шести производителей, существующих в стране. Заводы группы компаний “Р-Фарм” работают в Ярославле и Ростове Великом. Оба комплекса по производству вакцины нам удалось подготовить в рекордные сроки»,– рассказал губернатор журналистам во время пресс-подхода.

Глава региона отметил, что на производственных площадках было установлено самое современное оборудование. Мощности компании позволяют выпускать ежегодно десятки млн доз вакцины.

Антон Антонов