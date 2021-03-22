«Магнит» может открыть магазины товаров для ремонта и дома

АО «Тандер» (операционная «дочка» розничной сети «Магнит») подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер». Об этом говорится в материалах «СПАРК-Интерфакс».

Логотип представляет собой изображение молотка, выполненное в корпоративном стиле магазинов «Магнита» по аналогии с обозначениями других форматов — «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека».

Источник “Ъ”, работающий с розничными сетями подтвердил, что «Магнит» планирует выход в сегмент товаров для дома и ремонта. Собеседники издания говорят о высокой востребованности формата малых магазинов товаров для дома и ремонта – площадью 300-500 кв.м. Эксперты оценили расходы на запуск одной торговой точки в 7-13 млн руб.

В пресс-службе «Магнита» заявили, что постоянно смотрят на различные ниши на розничном рынке и не исключают в будущем эксперименты с новыми форматами. От дальнейших комментариев в компании отказались.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года стало известно, что «Магнит» запустит новый бренд для суперсторов – самого крупного формата своих магазинов. Новым названием формата станет «Магнит Экстра». Формат суперсторов пришел на смену классическим гипермаркетам «Магнит». Всего в России сейчас насчитывается 133 суперстора сети, из них 20 – в Краснодарском крае.

В январе 2021 года было анонсировано, что «Магнит» протестирует новый формат торговых точек, в т.ч., в Краснодарском крае. Планировалось, что в ближайшее время откроется 30 киосков площадью 18 кв. м с небольшим продовольственным ассортиментом. Они появятся в парках, офисах, транспортных узлах и учебных заведениях. Первый из них уже заработал на территории главного офиса сети в Краснодаре.

Алексей Белянин