Главу Краснодара удивила идея установки киосков «Магнита» в городе

Глава Краснодара Евгений Первышов считает, что краевом центре не должно увеличиваться количество нестационарных объектов торговли. Об этом он написал в Telegram-канале, комментируя идею розничной сети «Магнит» об установке киосков в общественных местах города.

«С удивлением узнал из СМИ, что один из крупных ритейлеров якобы собирается устанавливать в Краснодаре свои ларьки. Судя по всему, произошло какое-то недопонимание. У нас есть утвержденная схема нестационарных торговых объектов», – отметил господин Первышов.

Также глава города отметил, что администрация Краснодара «активно борется» с незаконным незаконными ларьками, установленными на муниципальной земле.

«Сносим их и освобождаем территорию. То же делаем в парках и скверах, убираем оттуда незаконную торговлю. Так что ларьков в Краснодаре может становиться только меньше, а не больше», – добавил он.

Единственное исключение составляют только места продажи сельхозпродукции, резюмировал Евгений Первышов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 19 января 2021 года стало известно, что компания «Магнит» протестирует в Краснодарском крае новый формат торговых точек. В ближайшее время откроют 30 киосков площадью 18 кв. м с небольшим продовольственным ассортиментом. Они появятся в парках, офисах, транспортных узлах и учебных заведениях.

Александр Орлов