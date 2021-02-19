«Магнит» запустит новый бренд для своих суперсторов

Розничная сеть «Магнит» переименует магазины своего самого крупного формата – суперсторы. Об этом говорится в презентации ритейлера для участников дня инвесторов компании.

Новым названием формата станет «Магнит Экстра». Формат суперсторов пришел на смену классическим гипермаркетам «Магнит». Всего в России сейчас насчитывается 133 суперстора сети, из них 20 – в Краснодарском крае.

По данным сети, средняя торговая площадь магазинов такого формата – 3 560 кв. м, они располагаются вблизи жилых массивов и на крупных транспортных магистралях. Ассортимент товаров составляет 25,5 тыс. наименований, размер среднего чека – 694 руб. В ассортименте будет выше доля сезонной продукции: 43% составят товары категории «Фреш» 49% – бакалея, 8% – непродовольственные товары. Кроме того, как следует из презентации корпоративной стратегии сети, от супермаркетов суперсторы будут отличать большая зона кафе, формат винного клуба, а также наличие детской зоны.

В «Магните» отмечают, что у отдельных суперсторов планируется индивидуальный тематический дизайн. Такие модели уже опробованы в Самаре, где был открыт «космический» суперстор и Санкт-Петербурге – «кубанский» суперстор.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года стало известно, что «Магнит» протестирует новый формат торговых точек, в т.ч., в Краснодарском крае. Планировалось, что в ближайшее время откроется 30 киосков площадью 18 кв. м с небольшим продовольственным ассортиментом. Они появятся в парках, офисах, транспортных узлах и учебных заведениях. Первый из них уже заработал на территории главного офиса сети в Краснодаре.

Алексей Белянин