Поклонская сообщила об уголовном деле из-за застройки Форосского парка в Крыму

Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства при строительстве на территории Форосского парка в Крыму, сообщила депутат Госдумы («Единая Россия») Наталья Поклонская.

«Предварительно хочу сообщить, что в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства при проведении строительных работ на территории Форосского парка. По результатам возбуждено уголовное дело и вынесены иные документы прокурорского реагирования»,— написала госпожа Поклонская в Facebook.

Ранее жители поселка Форос добились проведения проверок законности нового строительства на территории санатория «Форос», который был продан официально неназванным инвесторам из Татарстана. Активисты подозревают, что санаторий перестраивают под закрытый элитный поселок. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, строительство в парке абсолютно законно и ведется без каких-либо нарушений.

Подробнее о скандале — в публикации “Ъ” «В Крым со своим топором».

Александр Дремлюгин, Симферополь