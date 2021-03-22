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Фото: предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Министр промышленности и торговли России оценил продукцию нижегородских предприятий

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил два крупнейших нижегородских промышленных предприятия

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ПАО «Русполимет» в Кулебаках и Выксунский металлургический завод (предприятие АО «ОМК») посетил Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров


На последнем была развернута целая выставка, в рамках которой свою продукцию представили еще десять предприятий из различных отраслей.

В осмотре экспозиции также приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полномочный представитель Президента в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров. Кроме инновационной продукции, Денису Мантурову были представлены проекты развития особой экономической зоны «Кулибин», а также перспективные проекты развития городской среды в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

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