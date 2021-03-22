Прекращено банкротство воронежского мясокомбината «Петровский» после заключения мирового соглашения

Арбитражный суд Воронежской области утвердил мировое соглашение расположенного в пригородном Новоусманском районе мясокомбината «Петровский» (принадлежал члену региональной общественной палаты Сергею Устинову, также признанному банкротом) с кредиторами. Это следует из документов суда. Производство по делу о банкротстве «Петровского» прекращено.

Решение о заключении мирового соглашения было единогласно утверждено кредиторами на общем собрании в конце ноября 2020 года. Представителем кредиторов был избран Даниил Щедрин, чье ООО «Молвилль» в начале октября погасило 319,1 тыс. руб. долгов «Петровского» перед ФНС, заменив ведомство в деле о банкротстве, а также выкупило долги предприятия перед Сбербанком. В соответствии с мировым соглашением, ООО «Молвилль» частично простил свою задолженность должнику по оплате основного долга — 27,6 % от суммы своего требования. В итоге требования составили 20,3 млн руб. В счет удовлетворения 43,4 % от общей суммы задолженности должник в качестве отступного передает в собственность ООО «Молвилль» имущество на общую сумму 8,8 млн руб.: участок, склад готовой продукции, производственно-складское помещение. Оставшаяся часть требований — 11,5 млн руб. погашается должником путем передачи в собственность ООО «Молвилль» в качестве отступного недвижимого имущества, собственником которого является поручитель Сергей Устинов.

Напомним, процедуру наблюдения в отношении ООО «Петровский мясокомбинат» арбитраж ввел по иску Сбербанка в конце июля 2018 года. В апреле 2019-го компания была признана банкротом, суд ввел в ней процедуру конкурсного производства. Общая сумма требований кредиторов составляет 33,55 млн руб., основная их доля принадлежала ПАО «Сбербанк» (27,4 млн руб., 81,74%). Впрочем, в финорганизации всегда были готовы к примирению, если собственник «Петровского» сможет подтвердить возможность вернуть долги.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Петровский мясокомбинат» зарегистрировано в Новой Усмани в 2005 году на базе колбасного цеха районного потребительского общества. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельность — производство продукции из мяса убойных животных и птицы. Сергей Устинов является единственным владельцем и гендиректором ООО. Мясокомбинат завершил 2017 год с выручкой в 47,79 млн руб. (183,58 млн руб. в 2016-м) и чистой прибылью в 236 тыс. руб. (552 тыс. руб. в 2016-м). Предприятие было способно в месяц выпускать порядка 600 т колбасных изделий и 100 т полуфабрикатов.

Подробнее о банкротстве — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Ирина Лобанова