Заседание по делу Евгения Ройзмана об участии в деятельности нежелательной организации состоится 8 апреля

Административное дело по ст. 20.33 КоАП (Осуществление деятельности нежелательной организации), возбужденное в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, будет рассмотрено 299-м судебным участком в Москве. Согласно информации, опубликованной в картотеке судебного участка, заседание состоится 8 апреля в 14:30.

Напомним, полиция составила протокол об административном правонарушении господина Ройзмана за участие во Всероссийском форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия». Мероприятие проходило 13 марта в Москве в рамках проекта «Объединенные демократы», который курирует связанная с Михаилом Ходорковским общественная организация «Открытая Россия» (входит в реестр иноагентов — “Ъ”).

Помимо Евгения Ройзмана сотрудники полиции задержали около 200 участников форума. На всех задержанных, которые были выпущены из полиции в тот же день, были составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП. В их числе также были депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев и депутат думы Асбеста Наталья Крылова. Их административные дела будут рассмотрены 31 марта и 5 апреля соответственно.

Анастасия Реутова