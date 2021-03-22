Пригожин обратился в СКР из-за того, что ФБР объявило за него вознаграждение

Бизнесмен Евгений Пригожин подал заявление в Следственный комитет России о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы. Он просит возбудить уголовные дела в отношении президента США, глав ФБР, ЦРУ и Минюста. Ранее ФБР пообещало за информацию о бизнесмене $250 тыс.

«Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы»,— сообщила пресс-служба компании господина Пригожина «Конкорд» во «ВКонтакте».

В заявлении сказано, что органы государственной власти США, объявив вознаграждение за содействие в задержании Евгения Пригожина, преследуют цель похитить его и «лишить незаконно свободы под надуманным предлогом, без наличия каких-либо объективных доказательств подозрения в совершении преступления». Бизнесмен уточнил, что не совершал никакого преступления ни на территории России, ни на территории США, свое преследование он объясняет политическими мотивами.

Господин Пригожин попросил СКР возбудить уголовные дела в отношении директора ФБР Кристофера Рэя, президента США Джо Байдена, директора ЦРУ Уильяма Бернса и главы Минюста США Меррика Гарланда по ч. 1 ст. 30 УК РФ п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (приготовление к похищению человека) и по ч. 1 ст. 30 УК РФ п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (приготовление к купле-продаже человека).

В феврале ФБР опубликовало объявление о розыске 13 россиян за вмешательство в выборы 2016 года, среди них — бизнесмен Евгений Пригожин. Всех, кто располагает информацией о нем, попросили обратиться в посольства США или в местное отделение ФБР. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Евгений Пригожин находится у него в гостях в Грозном.