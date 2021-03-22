У пензенского губернатора изъяли 500 млн рублей, коллекцию часов и пистолет

При обыске в коттедже губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева на улице Лазо в Пензе были изъяты денежные средства, драгоценности и другие предметы роскоши. Обыски были проведены по десяткам адресов в областном центре, а также Москве и Подмосковье.

По данным источников "Ъ", близких к следствию, всего у господина Белозерцева были изъяты около 500 млн руб. в разной валюте (за 2019 год он задекларировал доход в размере 5,2 млн руб.), коллекция дорогостоящих часов, в том числе Breguet, оцениваемые в 5 млн руб., и другие предметы. Также в сейфе в рабочем кабинете был изъят пистолет без документов. Оружие направлено на экспертизу.

Ивана Белозерцева планируют отправить в Москву для проведения следственных действий.

Напомним, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, однако не исключается, что ему могут быть предъявлены обвинения и в должностных преступлениях.

Подробности читайте в материале "Ъ" «Губернатор переехал на взятке в Москву».

Марина Ковалева