Губернатор Пензенской области подозревается в получении взяток Задержан также бывший сенатор от региона

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в получении взяток, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. По данным следствия, в качестве взяткодателя выступает бывший член Совета Федерации от Пензенской области, глава группы фармацевтических компаний “Биотэк” Борис Шпигель.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Как сообщают в СК, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

В отношении губернатора Пензенской области, Бориса Шпигеля и других лиц в зависимости от их роли возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

“В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу”, - сообщила глава пресс-службы СКР Светлана Петренко.

Ъ-Средняя Волга