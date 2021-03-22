От коронавируса в Башкирии скончался волонтер «Единой России»

В Башкирии 17 марта от COVID-2019 скончался 35-летний волонтер Радик Асфандияров, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Глава выразил соболезнования семье умершего, поручив оказать поддержку его родителям. По информации руководителя регионального исполкома башкортостанского отделения «Единой России» Рустема Ахмадинурова, Радик Асфандияров работал в ООО «Башкирэнерго» в Чишминском районе, был членом «Молодой гвардии Единой России» и членом штаба «Наша забота». Он совершил более 100 доставок продуктов питания и лекарств амбулаторным больным. Региональное отделение партии занимается оформлением его семье страховой выплаты в связи со смертью в период исполнения волонтерской деятельности, сообщил господин Ахмадинуров. У умершего остались двое несовершеннолетних детей.

По данным министерства здравоохранения Башкирии, в общей сложности от коронавируса в Башкирии скончались 336 человек: за последние сутки по этой причине умерли трое. С начала пандемии зарегистрировано 31 377 заболевших, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. За прошедшие сутки подтверждены 112 новых случаев заболевания. Выписаны 25 980 человек. На стационарном лечении находятся 277 пациентов, их них в тяжелом состоянии — 41, в отделении интенсивной терапии – семеро заболевших. Развернуто 2068 коек, из которых 75% занято.

По словам Максима Забелина, привиты первым компонентом вакцины 118 тыс. человек, вторым —76 тыс. человек.

Влада Шипилова