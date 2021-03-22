СКР: попытки зарубежных политиков пересмотреть решения Нюрнберга не останутся без внимания

Следственный комитет России не оставит без внимания попытки зарубежных политиков представить историю Второй мировой войны в другом виде, заявил глава СКР Александр Бастрыкин. По его словам, официальные лица иностранных государств намеренно игнорируют роль СССР в победе и пытаются ревизовать решения Нюрнбергского трибунала.

«Видим и попытки, особенно в странах Прибалтики и на Украине, представить героями тех, кто совершал зверские преступления в отношении гражданского населения, без оглядки на истину. И такие попытки реабилитировать нацизм Следственный комитет также не оставляет без внимания»,— сказал господин Бастрыкин «РИА Новости».

Он рассказал, что для расследования фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны СКР проводит судебно-медицинские экспертизы, в том числе устанавливает ДНК погибших советских граждан. Экспертизы позволяют определить пол, возраст обнаруженных останков, точную причину смерти.

17 марта Госдума приняла в окончательном чтении два законопроекта, ужесточающих наказание за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Максимальное наказание — штраф до 5 млн руб. или лишение свободы до пяти лет.

Подробнее об обсуждении законопроектов в Госдуме — в материале “Ъ” «Депутат отделил ветеранов от фронтовиков».