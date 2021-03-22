Bloomberg узнал о планах ЕС ограничить экспорт AstraZeneca в Великобританию

ЕС пересмотрит и с большой долей вероятности отклонит разрешение фармацевтической компании AstraZeneca на экспорт вакцин от коронавируса в Великобританию, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ЕС. Для того, чтобы вернуть право на экспорт вакцин в страну, AstraZeneca должна будет исполнить обязательства по поставкам препарата в страну.

Руководители стран ЕС встретятся на этой неделе, чтобы обсудить планы по ограничению экспорта. Источник агентства отмечает, что если ограничение будет введено, то все вакцины и ингредиенты для них, производящиеся в странах ЕС, будут зарезервированы для местного рынка.

Bloomberg со ссылкой на дипломатический документ сообщает, что Италия и Франция поддерживает ограничения, а Ирландия, Бельгия и Нидерланды призывают проявлять осторожность. AstraZeneca производит в Бельгии и Нидерландах компоненты для вакцины.

О возможности ограничения экспорта AstraZeneca в связи с недопоставками ранее говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, компания сначала должна выполнить условия контракта с ЕС, а затем заниматься поставкой в другие страны. По мнению еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, ЕС своими силами может достичь массового иммунитета к 14 июля. Он сказал, что в импорте российской вакцины «Спутник V» «совершенно нет необходимости».

Об эффективности вакцин от COVID-19 — в материале “Ъ FM” «Штаммы COVID-19 повышают ставки».