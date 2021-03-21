Der Spiegel: компания мужа министра здравоохранения ФРГ продала Минздраву более 500 тыс. масок

В апреле 2020 года Министерство здравоохранения ФРГ приобрело у компании Burda GmbH 570 тыс. медицинских масок, сообщил Der Spiegel со ссылкой на документ, направленный ведомством в Бундестаг. По информации издания, закупка может представлять собой конфликт интересов, так как лоббистом Burda GmbH и руководителем ее бюро в Берлине является муж главы Минздрава ФРГ Даниэль Функе.

Как уточнил Der Spiegel, Burda GmbH стала одной из компаний, с которой Минздрав ФРГ в срочном порядке заключил контракты по закупке средств индивидуальной защиты в условиях их дефицита в стране в начале пандемии коронавируса COVID-19. «Контракт с Burda GmbH был заключен и обработан после получения предложения в соответствии со стандартной процедурой и по рыночным ценам»,— прокомментировала закупку пресс-служба Министерства.

Даниэль Функе работает в Burda GmbH с 2007 года. В сентябре 2019 года он был назначен руководителем ее бюро в Берлине. Господин Функе женат на министре здравоохранения Йенсе Шпане с 2017 года. В январе 2021 года стало известно, что господин Шпан рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера ФРГ.