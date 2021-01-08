Глава Минздрава ФРГ может стать кандидатом на пост канцлера

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост канцлера, сообщил Bild со ссылкой на источники. Издание отмечает, что на фоне борьбы с коронавирусом COVID-19 рейтинг главы Минздрава вырос.

«Йенс Шпан дал мне понять, что он будет готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета (премьер-министр Северного Рейна—Вестфалии Армин Лашет, официально претендующий на пост главы Христианско-демократического союза)»,— сказал Bild неназванный глава фракции ХДС в региональном парламенте.

Кроме господина Лашета, на пост главы ХДС свои кандидатуры уже выдвинули бизнес-лоббист Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Ретген. 15–16 января пройдет съезд ХДС, на котором будет избран новый глава партии. Он же станет кандидатом в канцлеры ФРГ.

Сейчас главой ХДС является Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже заявила о намерении не участвовать в предстоящих выборах. Выборы в Бундестаг ФРГ состоятся 26 сентября 2021 года.

О предстоящем съезде партии — в материале “Ъ” «Режим гибридных выборов».