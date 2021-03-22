Застройщика не пустили в Занзибар

Московский районный суд Санкт-Петербурга отказался избрать меру пресечения даже в виде запрета определенных действий для генерального директора компании «Петрострой» Дмитрия Ипатова. Его подозревают в незаконном привлечении денежных средств дольщиков в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса «Лампо» в городе Мурино Ленинградской области. Ранее по факту строительства четырех других ЖК этой компанией возбудили два уголовных дела о мошенничестве, ущерб по ним составляет более 6 млрд руб.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Московский райсуд города отказался избирать для Дмитрия Ипатова меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом просило следствие в связи с уголовным делом по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов), которое возбуждено следственным управлением УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга.

Дмитрия Ипатова задержали в ночь на 20 марта в аэропорту Пулково, когда он пытался вылететь на африканский остров Занзибар. Его планы на поездку за рубеж стали причиной для обращения следствия в суд с мерой пресечения: якобы Дмитрий Ипатов был осведомлен о возбужденном деле, но все равно пытался выехать из страны.

По версии следствия, не позднее февраля 2019 года гендиректор «Петростроя» привлек 5 млн руб. в нарушение законодательных требований на строительство жилого комплекса «Лампо», который располагается в городе Мурино Ленинградской области. Деньги получались в качестве инвестиций на основании заключенных соглашений о бронировании квартир. Согласно данным с сайта ЖК, он будет состоять из четырех корпусов. На 21 марта в первом из домов построено около четырех этажей. Сейчас срок его сдачи назначен на последний квартал 2022 года.

Сторона защиты в суде заявляла, что у следствия не было никаких оснований для задержания. У Дмитрия Ипатова, не признавшего вину, не было ограничений, которые бы не позволяли ему покидать страну.

Уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц и неоднократно приостанавливалось, говорили адвокаты. В объединенной пресс-службе судов сообщили, что из предоставленных материалов суд не смог установить существо предъявленного обвинения. Кроме того, суду не представили сведений о том, что подозреваемый собирался скрыться от следствия. Судья Московского райсуда принял во внимание позицию защиты о туристических целях поездки семьи господина Ипатова за границу, и в итоге в избрании какой-либо меры пресечения было отказано.

В начале марта в петербургской прокуратуре сообщали о возбуждении уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту строительства другого жилого комплекса компанией «Петрострой». По версии следствия, при возведении ЖК «Ломоносовъ» в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга часть денег застройщики использовали на другие цели. Ущерб оценивается в 920 млн руб., отмечали в надзорном ведомстве. Согласно данным с сайта жилого комплекса, он состоит из четырех корпусов. Один из них уже сдан в эксплуатацию, еще три — возводятся. Срок сдачи последнего намечен на второй квартал 2022 года.

В декабре прошлого года дольщики опубликовали на YouTube видеообращение, в котором рассказывали, что сроки строительства комплекса сорваны.

После сообщения прокуратуры в «Петрострое» заявили, что о возбужденном деле им стало известно из средств массовой информации, а с руководством компании никто из официальных представителей следственного органа не связывался.

В компании отметили, что они располагают средствами для завершения жилого комплекса «Ломоносов», который находится в высокой степени готовности: второй корпус готов на 99%, первый — сдан.

Дольщики сообщали о возбуждении уголовного дела об особо крупном мошенничестве по еще трем жилым комплексам, возводимым «Петростроем». Среди них «Северный вальс», «Чистый ручей» и «Материк». Общая сумма ущерба по ним — 5,2 млрд руб. В компании-застройщике и тогда сообщили, что с возбуждением уголовного дела не согласны. В «Петрострое» утверждали, что строительство всех трех ЖК ведется, а некоторые корпуса завершены на 95%. «С дольщиками поддерживается коммуникация: сообщаются новости о строительстве, выкладываются фото и видео с объекта на сайте компании-застройщика и в социальных сетях»,— говорили в компании. Отметим, что никакого статуса по делам об особо крупном мошенничестве у Дмитрия Ипатова нет.

Марина Царева, Санкт-Петербург