Эдуард Латыпов подарил российскому биатлону серебро

Сборная России по биатлону завершила неудачный сезон очень ярким индивидуальным выступлением своего самого прогрессирующего спортсмена. В финальном масс-старте заключительного этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде Эдуард Латыпов завоевал серебро, уступив только французу Симону Дестье.

Успех Эдуарда Латыпова украсил в целом провальную для сборной России концовку очередного невнятного сезона в ее исполнении. Это была всего седьмая награда, добытая ей по ходу нынешнего розыгрыша Кубка мира, и досталась она биатлонисту, больше всего тянувшему на статус светлого пятна команды.

Латыпов, пожалуй, единственный в ней спортсмен, чей бурный прогресс выглядел безусловным фактом. Начинал он сезон, имея скромнейший бэкграунд. В первых же его гонках показал, что готов скакнуть на следующий уровень и занимать высокие — рядом с топ-десяткой и даже внутри нее — места. Постепенно стал восприниматься как ровня считавшемуся бесспорным лидером сборной Александру Логинову и вытеснил того с важного и престижного четвертого эстафетного этапа, доказав, что по скоростным данным, по уверенности в себе уже не так уж далек от самых сильных биатлонистов.

Эдуард Латыпов был неплох и на февральском чемпионате мира в Поклюке, где помог российской четверке добраться до бронзы в мужской эстафете (других наград в Словении ей не досталось). Но пиковым его выступлением было то, что он выдал в Эстерсунде в день своего 27-летия.

В масс-старте Латыпову противостояла вся биатлонная элита. И вся она испытывала колоссальные проблемы, борясь на стрельбище с жутким шведским ветром. Латыпов же классно, без помарок проскочил обе стрельбы лежа и к первой стойке подъехал не просто лидером, а лидером с отрывом: редчайшая картина для российского биатлона.

На ней он все-таки дважды промазал. Но и эти промахи, как выяснилось, не выкинули Латыпова из игры. Он цеплялся, дрался, а на четвертом рубеже отстрелял идеально — точно и быстро. Он уходил с него снова впереди всех!

А дальше была схватка Эдуарда Латыпова на длинном финишном круге с двумя преследователями. Одному, разогнавшемуся французу Симону Дестье, он уступил, с другим, выдающимся норвежцем Йоханнесом Бё, обладателем сумасшедшей скорости и Кубка мира в общем зачете, справился, намекнув, что в будущем, олимпийском сезоне будет представлять угрозу даже для таких монстров.

Алексей Доспехов