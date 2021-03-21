Россиянин Латыпов стал вторым в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов пришел вторым в гонке с общего старта на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Победителем масс-старта стал француз Симон Дестье. Гонка прошла в шведском Эстерсунде.

Симон Детье прошел гонку за 35 мин 43,7 сек и допустил два промаха. Эдуард Латыпов уступил французу 8,9 сек и также допустил два промаха. Третье место занял норвежец Йоханнес Бе (+17,5; 3 промаха).

По итоговому количеству очков Бе выиграл общий зачет Кубка мира. Набрав 1 052 очка, он в третий раз подряд стал победителем Кубка мира. Его ближайший преследователь норвежец Стурла Легрейд набрал 1 039 очков.