Австралийские министры подверглись фишинговым атакам в Telegram

Австралийская полиция расследует ряд фишинговых атак, целью которых были аккаунты некоторых местных министров в мессенджере Telegram, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Федеральной полиции Австралии. Впервые информация о такой атаке появилась в четверг. Как отмечают в полиции, такая атака выглядела «как сообщения от знакомых и побуждала получателя скачать мессенджер для дальнейшего общения». В полиции не сообщили, кто из министров подвергся таким атакам.

Также в воскресенье телеканал Sky News сообщил, что аккаунт в Telegram министра финансов Австралии Саймона Бирмингема был взломан.

Яна Рождественская