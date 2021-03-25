Несамостоятельны, но перспективны

К началу 2021 года индекс финансовых компаний в России практически достиг докризисных значений, превысив на 20% уровень начала 2020 года. Акции российских банков удачно пережили кризисный период, сохранив потенциал дальнейшего роста. Основным риском для инвесторов является замедление темпов восстановления экономики после прошлогоднего провала.

2020 год для российских банков хотя и принес ряд проблем, связанных с пандемией коронавируса, но не оказал критического воздействия на качество активов и, как следствие, на финансовые результаты банковской системы, в отличие от кризисов 2008 и 2014–2015 годов, говорит аналитик по банковскому сектору «Ренессанс Капитала» Николай Теплов. По его мнению, «высокий уровень накопленного капитала банковской системы, снижение уровня долларизации экономики за последние несколько лет, а также последовательная поддержка государством и финансовым регулятором экономики и банковской системы в значительной степени объясняют результативность банков в 2020 году».

«Кризис банки прошли достаточно уверенно, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер.— Этому способствовало более стабильное состояние банков перед кризисом по сравнению с тем, что мы наблюдали, к примеру, в 2014 году, поскольку в этот раз у кредитных организаций были более качественные портфели».

Итоги 2020 года для банковских акций позитивны, соглашается руководитель департамента инвестиционного анализа «Универ Капитала» Андрей Верников. В российской экономике сейчас не так много растущих бизнесов, а банковский сектор — это именно растущий бизнес, отмечает он.

Лучший результат показали акции TCS (банк «Тинькофф»), которые за год выросли на Мосбирже на 80%. Отчетность компании говорит о том, что маржинальность бизнеса высокая — около 14%, это выше, чем у других банков, чистая прибыль в третьем квартале прошлого года выросла на 30%, говорит ведущий аналитик QBF Олег Богданов. «Конечно, по мультипликаторам TCS по сравнению со Сбербанком и ВТБ выглядит очень дорого, но необходимо помнить, что инвесторы исходят из того, что TCS — это не чистый банк, а финтех-компания»,— добавляет он. Банк по-прежнему обеспечивает один из самых высоких уровней рентабельности в секторе — почти 40%, рассказывает Егор Дахтлер. Также менеджмент ориентирован на максимизацию комиссионных доходов, что положительно сказывается на выручке банка в условиях падения процентных ставок. Николай Теплов объясняет хорошие результаты TCS ростом доходов от небанковских услуг, в частности от предоставления розничным инвесторам брокерских услуг, спрос на которые заметно вырос в 2020 году вследствие падения привлекательности банковских вкладов из-за снижения ставок. Также у банка относительно неплохая динамика качества активов, где доля проблемных кредитов по итогам девяти месяцев 2020 года увеличилась всего лишь с 11% до 13,3%.

Акции Сбербанка за 2020 год выросли на 6,6%, немного уступив росту рынка в целом (индекс Мосбиржи прибавил 8%). Банк выплатил в конце года хорошие дивиденды — 8,2% по простым акциям и 8,4% по привилегированным, рассказывает Андрей Верников. По его мнению, инвесторам по душе стратегия Сбербанка, следуя которой он превратится в маркетплейс и универсальную технологическую платформу. Кроме того, компания активно развивает небанковскую деятельность, что в будущем должно повысить устойчивость бизнеса. «Финансовые показатели банка в 2020 году были неплохими: чистая прибыль за год — 781 млрд руб., рентабельность активов — 2,6%, кредитный портфель юрлиц вырос на 16%, в рознице — на 17%»,— говорит Олег Богданов. Хорошая динамика акций Сбера по итогам 2020 года объясняется относительно стабильными финансовыми результатами банка, неплохим качеством активов, а также активным наращиванием и развитием экосистемы, включающей множество небанковских и смежных услуг как для розничных клиентов, так и для клиентов среднего и малого бизнеса, считает Николай Теплов. Несмотря на кризис, Сбер показал уверенный рост кредитного портфеля, стабильное качество активов и сохранение рентабельности капитала на уровне выше 16%, добавляет Егор Дахтлер.

В аутсайдерах по итогам прошлого года оказались бумаги ВТБ и банка «Санкт-Петербург»: они подешевели на 17,4% и 8% соответственно. «Стратегия до 2022 года у ВТБ хорошая, но не все инвесторы верят, что ее удастся выполнить на 100%. Основным сдерживающим фактором для роста акций ВТБ является достаточно низкий уровень достаточности капитала, полагает Николай Теплов. Отчетность банка подтверждает негативные тенденции: чистая прибыль группы ВТБ за январь—сентябрь 2020 года составила 59,1 млрд руб., снизившись на 54% в годовом выражении, говорит Олег Богданов. «Нужно учитывать, что Сбербанк и ВТБ — это банки с государственным участием. Для них санкционные риски были на несколько порядков выше, чем для того же TCS. Поэтому в котировки акций этих организаций заложен существенный дисконт и они выглядят дешево по сравнению с зарубежными аналогами»,— отмечает аналитик.

Что касается первых месяцев 2021 года, то акции госбанков показали нейтральную динамику, котировки Сбера и ВТБ практически не изменились. А вот TCS продолжил уверенно расти: расписки на его бумаги на Мосбирже с начала января по середину марта подорожали на 74%.

Перспективы дальнейшего роста акций российских банков эксперты оценивают скорее оптимистично. Центральный банк завершил цикл смягчения денежно-кредитной политики и уже начал подъем ключевой ставки, а повышение ставки повысит доходы банков, рассуждает Андрей Верников. Но с другой стороны, после окончания пандемии ЦБ вернется к жесткому регулированию банков — в частности, вырастут резервные отчисления, и это негативный фактор для прибыли банков. «Мы считаем, что первый фактор перевешивает второй, и оптимистично смотрим на банковский бизнес и банковские акции»,— заключает он.

«Наиболее перспективными бумагами, которые имеют наибольший потенциал роста, мы считаем акции Сбера. В обыкновенных акциях сохраняется потенциал роста на уровне 20–30% в зависимости от развития экономической ситуации в этом году»,— говорит Егор Дахтлер. Основным риском для российских банков он считает возможность более медленного, чем прогнозировалось, восстановления экономики, что может негативно повлиять на восстановление качества активов банков.

Фактором риска является частичное позиционирование Сбера как ИТ-компании — в случае масштабной коррекции на американском рынке и падения бумаг таких компаний, как Google и Amazon, акции Сбербанка испытают давление, полагает Андрей Верников. «Акции Сбербанка нам кажутся предпочтительными для покупки на коррекционных провалах,— говорит он,— справедливая стоимость обыкновенных акций сейчас в районе 330 руб., но надо учитывать, что Сбербанк связан экономическими нитями со всеми отраслями экономики. В случае неудачи массовой вакцинации или новой мощной волны заболеваемости мутировавшего коронавируса акции Сбербанка пострадают. Санкционные риски тоже надо иметь в виду».

Петр Рушайло