Норвежская биатлонистка победила в масс-старте на Кубке мира

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд выиграла масс-старт на 12,5 км в заключительном этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Среди россиянок лучший результат показала Ульяна Кайшева, она пришла пятой.

Тандревольд пришла к финишу за 34 мин. 53,1 сек. и допустила пять промахов. Второй стала белоруска Динара Алимбекова (+6,9 сек.; шесть). Третьей пришла немка Франциска Пройс (+11,1 сек.; шесть). Кайшева финишировала на 20,1 сек. позже и промахнулась пять раз, ее соотечественница Светлана Миронова — на 33,3 сек. позже и также допустила пять промахов, она заняла восьмое место.

В общем зачете Кубка мира досрочно выиграла норвежка Тириль Экхофф, у нее 1152 очка, второе место заняла другая норвежская спортсменка Марте Рёйселанн (963), третье — немка Пройс (840). Лучшими из россиянок стали Миронова (440), ставшая 19-й в общем зачете, Кайшева (394, 20-е место) и Евгения Павлова (208, 35). Другие результаты: Ирина Казакевич (204, 37), Лариса Куклина (195, 38), Татьяна Акимова (48, 66), Тамара Воронина (28, 75) и Анастасия Гореева (20, 79).

19 марта в спринтерской гонке финального этапа Кубка мира в Эстерсунде российская женская команда провалилась. Лучшей из российских биатлонисток стала Кайшева (16-е место), а сломавшая винтовку Ирина Казакевич пришла 100-й и установила новый антирекорд. По итогам спринта Россия выпала из пятерки ведущих команд и лишилась возможности в следующем сезоне выставлять максимальное число биатлонисток на Кубке мира в личных гонках.

Подробнее — в материале “Ъ” «Российский биатлон лишился женского ствола».