Касаткина выиграла теннисный турнир в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Маргаритой Гаспарян в финале турнира WTA в Санкт-Петербурге St. Petersburg Ladies Trophy. Гаспарян снялась с матча во втором сете. Призовой фонд турнира — больше $565 тыс.

Первый сет матча завершился со счетом 6:3 в пользу 23-летней Касаткиной. Во втором сете при счете 2:1 Гаспарян (26 лет) снялась с матча из-за травмы.

Касаткина занимает 61-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Гаспарян — 126-е. В феврале Касаткина выиграла турнир в Мельбурне.

О зимнем триумфе 23-летней теннисистки — в материале “Ъ” «Жаркий титул Дарьи Касаткиной».