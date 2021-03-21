В Санкт-Петербурге суд отказался избирать меру гендиректору крупной компании-застройщика

Московский районный суд Санкт-Петербурга отказался избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий для генерального директора строительной компании «Петрострой» Дмитрия Ипатова. Его подозревают в незаконном привлечении денежных средств дольщиков в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса «Лампо» в городе Мурино Ленинградской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

О мере пресечения в виде запрета определенных действий просило следствие из-за уголовного дела по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). В объединенной пресс-службе судов сообщили, что из предоставленных материалов суд не смог установить существо предъявленного обвинения. Кроме того, суду не представили сведений о том, что подозреваемый собирался скрыться от следствия. Судья Московского райсуда принял во внимание позицию защиты о туристических целях поездки семьи Ипатова за границу.

Напомним, Дмитрия Ипатова задержали в ночь на 20 марта в аэропорту Пулково, откуда он планировал отправиться на африканский остров Занзибар.

Марина Царева, Санкт-Петербург