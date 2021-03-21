В Санкт-Петербурге задержали гендиректора «Петростроя»

В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор строительной компании «Петрострой» Дмитрий Ипатов. Его подозревают в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве в особо крупном размере при строительстве. Меру пресечения изберет Московский районный суд, сообщила “Ъ” объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В пресс-службе уточнили, что следствие ходатайствует о запрете определенных действий. Дмитрий Ипатов был задержан 21 марта в аэропорту Пулково при попытке улететь в Занзибар. По версии следствия, не позднее февраля 2019 года он привлек 5 млн рублей в нарушение законодательных требований на строительство ЖК «Лампо». Деньги привлекались в качестве инвестиций на основании заключенных соглашений о бронировании квартир.

Марина Царева, Санкт-Петербург