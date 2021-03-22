ИТ-специалистов подключили к зарплатам

Устойчивый рост зарплат банковских ИТ-сотрудников — явление последнего времени, которое подтверждают и банки, и рекрутеры. Чтобы снизить затраты, московские банки все чаще приглашают на работу ИТ-специалистов из регионов, в том числе и в режиме удаленки. По мнению экспертов, для региональных банков это может обернуться серьезными проблемами с исполнением требований ЦБ в сфере ИТ.

В минувшую пятницу сотрудница ХКФ-банка Елена Ковальчук пожаловалась в Facebook на то, что конкуренты перекупают у банка ИТ-специалистов за большие деньги, и предложила договориться об ограничении уровня зарплат для каждой категории специалистов. Предложение вызвало настолько оживленную дискуссию, что банку пришлось выступить с официальным заявлением: «Комментарий Елены Ковальчук является ее личным мнением и не отражает официальную позицию банка. В рыночной экономике искусственное сдерживание зарплат невозможно, оно ограничивает конкурентное развитие и нарушает принцип справедливого вознаграждения за труд».

Между тем сама проблема нехватки ИТ-специалистов на рынке существует. Как рассказали “Ъ” в HeadHunter (HH), за неполный первый квартал (с 1 января по 20 марта) 2021 года банки разместили на hh.ru 10,5 тыс. вакансий для ИТ-специалистов, что на 50% выше, чем за первый квартал 2020 года, в то время как количество резюме сотрудников этой категории осталось практически без изменений год к году.

Банки обращают внимание на рост зарплатных ожиданий ИТ-специалистов. В ХКФ-банке отметили, что в 2020 году они выросли среднем на 10%. В «Русском стандарте» сообщили, что в целом стоимость ИТ-сотрудников увеличилась на 10–15% по банковской отрасли. При этом, по данным HH, в среднем предлагаемые банками зарплаты в ИТ-вакансиях в начале 2021 года выросли на 5 тыс. руб. (год к году). Такая разница имеет объяснение. По словам собеседников “Ъ” в банках, на место сотрудников в Москве (где расположено большинство головных офисов российских банков) в последнее время все чаще берут специалистов из регионов. В 2020 году банк начал трудоустройство сотрудников из других регионов РФ, рассказывает директор по персоналу МКБ Алена Ефремова. «Сфера ИТ наиболее открыта для дистанционной работы, а подразделения банковской группы расположены практически по всей территории России, поэтому мы, конечно же, нанимаем сотрудников из других регионов»,— рассказала директор департамента персонала банковской группы СКБ-банка Ольга Мартынова. По данным НН, основной массив зарплатных предложений в ИТ-вакансиях, размещенных банками, в Москве находится в диапазоне от 80 тыс. до 145 тыс. руб., в регионах — от 65 до 125 тыс. руб. Для московской ИТ-сферы характерна высокая (свыше 70%) доля приглашений соискателей, не проживающих в столице, отметили в компании.

В результате нередко на место специалиста из Москвы, который ушел с повышением зарплаты в другой банк, приходит специалист из региона. При этом он даже не меняет места жительства, работает в удаленном формате и получает больше, чем раньше. Банк же получает экономию на штатной единице. В результате уровень оплаты ИТ-специалистов из регионов также возрос, подчеркивает Алена Ефремова. У региональных ИТ-специалистов рост зарплаты с начала 2020 года мог составлять до 90%, отмечает собеседник “Ъ” в крупном банке.

Это, в свою очередь, создает проблемы региональным кредитным организациям. По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, даже небольшим региональным банкам штатных сотрудников надо набирать много — маленькие отделы неработоспособны. «ЦБ все больше требует, чтобы внутри банка были реализованы такие-то решения и в штате были определенные специалисты, но во многих регионах просто физически нет подобных специалистов, никто их не обучает и не готовит,— рассказывает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.— А если такие специалисты и появляются, то они или сразу, или набравшись немного опыта переезжают в столицу, где им платят на порядок больше». По его словам, жалобы от региональных банков на эту проблему поступают постоянно. «Но ЦБ пока плохо слышит бизнес»,— заключает он.

Максим Буйлов