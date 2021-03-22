«Водоходъ» из Новороссийска в Сочи

Как стало известно “Ъ”, крупнейший в РФ оператор речных круизов «Водоходъ» запустит с мая новый скоростной маршрут из Новороссийска в Сочи. Для этого компания приобретет скоростной катамаран «Грифон» и оформит в сублизинг судно на подводных крыльях «Комета». Кроме того, «Водоходъ» по программе льготного лизинга заказал строительство еще одного «Грифона», который должен быть сдан в 2022 году. Стоимость одного судна собеседники “Ъ” оценивают в 350–400 млн руб.

«Водоходъ» приобретет у входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Средне-Невского завода скоростной пассажирский композитный катамаран «Грифон», рассказал “Ъ” председатель совета директоров «Водохода» Виктор Олерский. Судно будет обслуживать новый пассажирский маршрут Новороссийск—Геленджик—Сочи, который с мая запустит дочерняя компания «Водоходъ-Экспресс». По словам господина Олерского, также на маршруте будет ходить пассажирское судно на подводных крыльях «Комета». Суда будут выполнять ежедневно по два рейса каждый. Стоимость билета сейчас уточняется. «Постараемся быть конкурентоспособными»,— добавил он. Компания видит свободную нишу на этом направлении: летом дорога из Новороссийска до Сочи может занять световой день, с запуском нового маршрута это расстояние можно будет преодолеть за 3,5–4 часа в зависимости от погоды, уточнил господин Олерский. «Если результат работы новой линии будет отрицательный, то мы рассчитываем на государственные субсидии»,— отметил он.

Также «Водоходъ» договорился с ОСК о строительстве еще одного «Грифона» по программе льготного лизинга через кэптивную компанию госкорпорации «Машпромлизинг». Судно должно быть сдано в 2022 году, заключил Виктор Олерский.

Как пояснили “Ъ” в ОСК, договор лизинга с «Водоходом» на строительство «Грифона» прошел все необходимые согласования, его планируется заключить до 22 марта. Контракт со Средне-Невским заводом также согласован, подписание планируется на апрель. Сделка будет осуществляться в рамках средств, выделенных на льготный лизинг (см. “Ъ” от 11 января). Вопрос о выкупе первого катамарана обсуждается непосредственно компанией «Водоходъ» и верфью, говорят в ОСК. В настоящее время решается вопрос о приватизации результатов ОКР по созданию отдельных элементов «Грифона», уточняют там.

Относительно «Кометы» «Водоходъ» ведет переговоры с компанией «Морские скоростные пассажирские перевозки» (подконтрольна судозаводу «Вымпел», который в конце 2020 года был передан в состав корпорации от «Калашникова») по условиям субаренды, уточняют в ОСК. Компанией уже переданы два подобных судна, и третье находится на этапе достройки. В случае если будет принято положительное решение, «Машпромлизинг» готов одобрить сублизинг, заключили в корпорации. В «Водоходе» “Ъ” уточнили, что принципиальные договоренности достигнуты лишь по одной «Комете».

По словам собеседников “Ъ”, стоимость катамарана «Грифон» — 350–400 млн руб. Корпус судна выполнен из углепластика (совместная разработка с «Роснано»). Катамаран рассчитан на 150 человек. Длина — 25,7 м, ширина — 9,3 м, осадка — 1,5 м. «Грифон» может развивать скорость до 55 км/ч, мореходность до 4 баллов (волны до 2 м). С 2018 года катамаран ходил на линии в Петергоф.

Строительство трех скоростных судов на подводных крыльях «Комета» вел рыбинский завод «Вымпел», еще два судна строятся на феодосийском «Море». Исходя из сайта госзакупок, стоимость одной «Кометы» в 2019 году составляла 575 млн руб. Длина судна — 32,5 м, ширина — 10,3 м, осадка — 3,5 м, скорость — до 65 км/ч, вместимость — 120 человек. Первые две «Кометы» работают на маршрутах Севастополь—Ялта. В 2020 году на морские скоростные пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне судами на подводных крыльях было выделено 150 млн руб.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что у проекта хорошие перспективы даже без учета возможной государственной поддержки. Цена на автобусные перевозки по этому маршруту составляет от 700 руб., и по времени это около девяти часов. С учетом времени в пути, уровня комфорта и того, что это не просто поездка, а туристический маршрут, при ценах от 800–1000 руб. для взрослых уровень востребованности будет очень высоким, считает господин Бурмистров.

Анастасия Веденеева