Субсидии на подводных крыльях

Как стало известно “Ъ”, в конце 2020 года Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) получила 6,4 млрд руб. Деньги пойдут на льготный лизинг пассажирских судов. В ОСК пока не сформировали перечень проектов, но говорят, что в него могут войти круизные, пассажирские суда ледового класса, суда на подводных крыльях и с альтернативными источниками энергии. По данным “Ъ”, пока основные претенденты на деньги — два «Валдая» ЦКБ имени Алексеева для Якутии и четыре «Метеора» для ХМАО. Эксперты отмечают, что с учетом пандемии компании не спешат заказывать большие круизные суда.

Как стало известно “Ъ”, кэптивная лизинговая компания ОСК «Машпромлизинг» получила в 2020 году 6,4 млрд руб. на льготный лизинг. О том, что корпорации «дополнительно выделены» эти средства, сообщили “Ъ” в Минпромторге в конце 2020 года. Количество и номенклатура судов уточняются по мере подготовки контрактов с судовладельцами и заводами-строителями, говорят в министерстве. Там добавили, что деньги предназначены для пассажирских судов, которые будут строиться как на верфях корпорации, так и на других отечественных площадках.

В ОСК уточнили, что перечень лизинговых проектов еще до конца не сформирован, речь может идти о круизных судах, пассажирских судах ледового класса, на подводных крыльях и даже о технике с альтернативными источниками энергии. Заключительный отбор проектов состоится после завершения в отдельных случаях проектных и предпроектных работ.

О том, что «Машпромлизинг» в этом году будет докапитализирован примерно на 7 млрд руб., говорил в интервью “Ъ” 22 декабря 2020 года глава ОСК Алексей Рахманов. В федеральном бюджете на 2021–2023 годы на льготный лизинг для ОСК заложено 10 млрд руб. В 2020 году бюджет на эти цели денег не давал.

По данным “Ъ”, выделенные средства в первую очередь должны пойти на строительство именно судов на подводных крыльях. Речь о двух «Валдаях» для Якутии по проекту и на площадке Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева (ЦКБ по СПК; см. “Ъ” от 28 декабря 2020 года), а также четырех «Метеорах» для Ханты-Мансийского автономного округа (см. “Ъ” от 23 июня 2020 года).

Один из «Метеоров», который уже строится на площадке ЦКБ по СПК и который планируют презентовать в августе 2021 года, в канун 800-летия Нижнего Новгорода, может быть передан в ХМАО при условии выделения средств по программе льготного лизинга. Второй «Метеор», заложенный на ЦКБ по СПК 26 декабря 2020 года, также предназначен для поставки в этот регион. Еще два «Метеора», по данным “Ъ”, ХМАО решил заказать по альтернативному проекту компании «Си Тех», суда построят в Татарстане на зеленодольском заводе имени Горького.

Кроме того, источники “Ъ” в отрасли рассказывают, что ОСК в рамках программы предлагала продолжить серию колесных судов «Золотое кольцо», которые строятся на астраханском «Лотосе» для группы «Гама» (см. “Ъ” от 22 марта 2017 года). Однако, по словам собеседников “Ъ”, корпорация называет цену в размере 1 млрд руб. за судно, на что заказчик не готов пойти, с учетом того что цена первых судов — 600 млн руб.

О необходимости выделения дополнительных средств на льготный лизинг неоднократно заявляли в крупнейшем в РФ операторе речных круизов «Водоходъ». Компания уже построила по программе льготного лизинга через «Машпромлизинг» на «Красном Сормово» круизный теплоход «Мустай Карим». В «Водоходе» сообщали о планах по строительству еще двух круизных судов, но меньшего размера (проект Морского инженерного бюро PV180). Кроме того, компания в июне подписала контракт на поставку пяти скоростных электрических катамаранов Ecocruiser, отмечалась возможность продления серии судов на электродвижении.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также считает наиболее эффективным направлением строительство судов на подводных крыльях (типа «Метеор» и «Валдай»). По круизному флоту с учетом второй волны пандемии и сложностей с привлечением потока иностранных туристов вероятность размещения заказов в 2021 году, поясняет эксперт, «объективно невысока».

Анастасия Веденеева; Александра Викулова, Нижний Новгород